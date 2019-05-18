مصر | شرطة المرافق تزيل جميع الإشغالات بشارع عثمان محرم بالطالبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تزيل جميع الإشغالات بشارع عثمان محرم بالطالبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة، حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، بدائرة قسم الطالبية بشارع عثمان محرم.

شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية، وقد أسفرت الحملة في مجال المرور عن ضبط 130 سحب متنوع –250 نموذج 125 –70 تصالح فوري – 15 توك توك – 35 سيارة متروكة، وبلغ إجمالي المخالفات 500 مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 255 كرسى متنوع – 125 ترابيزة – 6 شمسية – 82 فاكهه – 108 ميزان متنوع – 35 ثلاجه – 55 شمسية – 11 عربة فول – 28 إسطوانة – 34 عربة يد – 110 إعلان بدون ترخيص – 35 تابلوه خشب -75 أوتاد حديدية – 10 باب حديد – 5 سماعة كبيرة – 155 عرق خشبى – 22 إزالة كشك بدون ترخيص – 220 طن رفع قمامة.

وتم تسكين عدد من الباعة الجائلين بسوق الكنيسة الحضارى بنهاية الشارع والذى يبلغ مساحته حوالى 10 ألاف متر وبه حوالى 400 باكيه وتم التنبيه عليهم بعدم تكرار الوقوف خارج السوق والالتزام بأماكن البيع المحددة لهم.

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وفى ذات الإطار تم إزالة سوق الخضر والفاكهة أسفل كوبري الطالبية والذى كان له أكبر الأثر في تسيير الحركة المرورية بالمكان.

ولاقى ذلك استحسان من كافة المواطنين نظرًا لما كان يسببه السوق من ازدحام مروري وإعاقة لحركة سير المواطنين المترجلين، فضلا عن المشاحنات المستمرة بين الباعة للخلاف على أماكن افتراشهم بضائعهم.

وقد قدموا الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات القطاع للجهد المبذول لإزالة السوق وحسن تنظيم الحملة واستهدافها المكان في وقت مناسب وإعادة الوجه الحضارى للشارع وطالبوا باستمرار تلك الحملات.