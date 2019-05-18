مصر | "الزهرة مغشوشة".. إحباط ترويج 77 كيلو منظفات صناعية فاسدة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزهرة مغشوشة".. إحباط ترويج 77 كيلو منظفات صناعية فاسدة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "عيسي ز أ ش" 36 سنة، صاحب مصنع (زهرة زرقاء) بدون ترخيص كائن بشارع أشرف عبد العظيم، دائرة مركز أبو النمرس لقيامة بتصنيع وتعبئة الزهرة من مستلزمات وخامات رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بحدوث إضرار كبيرة بصحة وحياة المواطنين وقيامة بتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية مقلدة مدخلا الغش والخداع علي جمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة مكونة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 31 باكتة زهرة + 50 كيس بإجمالي 1550 كيس زنة الكيس 50 جرام، 2100 عبوة واكياس واغلفة مطبوع عليها العلامة التجارية (زهرة الطربوش، وبلغ اجمالي المضبوطات 3600 عبوة وأكياس وأغلفة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها زهرة الطربوش وبإجمالي وزن 77 كيلو من المنظفات الصناعية المغشوشة والغير صالحة للاستخدام الآدمي).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.