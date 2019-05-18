انت الان تتابع «سموم الإسكندرية» يحذر من تناول الأطفال هذه الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استقبال ثلاثة أطفال فى العقدين الأول والثانى من العمر، أحدهما يبلغ من العمر ثماني سنوات، والثانى 11 عاما، والثالث 14 عاماً، جميعهم مصابون بتسمم حاد نتيجة تناول اثنين منهم دواء "الديجوكسن"، وتناول الطفل الثالث دواء "الباراسيتامول"، فيما يعرف باسم "تحدى الموت"، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولا لمجموعة من المشاهد تفيد قيام الأطفال بتناول كميات من الدواء خاصة دواء الباراسيتامول، وأطلقوا عليه "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت".
وكشف المركز تفاصيل تناول الأطفال الأدوية مما عرضهم للتسمم بعد تناول كميات كبيرة من دواء "الباراسيتامول" أو "الديجوكسن"، حيث انتشرت مسابقة على شبكة التواصل بين الأطفال بطلها والفائز بها هو أكبر الأطفال تناولاً لكميات كبيرة من الدواء. وحذرت أولياء الأمور من الآباء والأمهات من ترك أبنائهم من الأطفال والوقوع
وكشف المركز تفاصيل تناول الأطفال الأدوية مما عرضهم للتسمم بعد تناول كميات كبيرة من دواء "الباراسيتامول" أو "الديجوكسن"، حيث انتشرت مسابقة على شبكة التواصل بين الأطفال بطلها والفائز بها هو أكبر الأطفال تناولاً لكميات كبيرة من الدواء.
وحذرت أولياء الأمور من الآباء والأمهات من ترك أبنائهم من الأطفال والوقوع فريسة تحت تأثير خوض هذه المسابقات التي تودي بحياة أبنائهم من الأطفال والشباب، من خلال تناول الأدوية بكميات مفرطة، حيث يقومون بتقليد المشاهد التي يتم تداولها على "فيسبوك".
كما حذر المركز من تحد آخر أقدمت عليه الفتيات، حيث قمن بـ"تشريط الجسم" أو "الكاتينج"، معلناً استقبال حالات من البنات خلال الفترة الماضية، وطالب المركز أولياء الأمور بتحذير بناتهن من ممارسة هذه اللعبة وخطورتها عليهن وضرورة مراقبتهن.
كانت هذه تفاصيل خبر «سموم الإسكندرية» يحذر من تناول الأطفال هذه الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.