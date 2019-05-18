انت الان تتابع «سموم الإسكندرية» يحذر من تناول الأطفال هذه الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استقبال ثلاثة أطفال فى العقدين الأول والثانى من العمر، أحدهما يبلغ من العمر ثماني سنوات، والثانى 11 عاما، والثالث 14 عاماً، جميعهم مصابون بتسمم حاد نتيجة تناول اثنين منهم دواء "الديجوكسن"، وتناول الطفل الثالث دواء "الباراسيتامول"، فيما يعرف باسم "تحدى الموت"، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولا لمجموعة من المشاهد تفيد قيام الأطفال بتناول كميات من الدواء خاصة دواء الباراسيتامول، وأطلقوا عليه "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت".

وكشف المركز تفاصيل تناول الأطفال الأدوية مما عرضهم للتسمم بعد تناول كميات كبيرة من دواء "الباراسيتامول" أو "الديجوكسن"، حيث انتشرت مسابقة على شبكة التواصل بين الأطفال بطلها والفائز بها هو أكبر الأطفال تناولاً لكميات كبيرة من الدواء. وحذرت أولياء الأمور من الآباء والأمهات من ترك أبنائهم من الأطفال والوقوع

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