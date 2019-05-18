كوبري «بلبيس - الزقازيق» في طلب إحاطة بالبرلمان

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البرلمان

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بخصوص إنشاء كوبري أعلى مزلقان قرية العصلوجي على طريق «بلبيس - الزقازيق» الصحراوي، والذي يبدأ من مداخل المقابر بالعصلوجي إلى المعهد الديني. وأشارت "خضر" إلى أن أهالي المنطقة يعانون من غياب اهتمام المسؤولين، فلا خدمات ولا مرافق، وينتظرون الكثير من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وواحدًا من أهم مطالبهم العاجلة هو إقامة كوبري علوي، يقيهم مخاطر عبور الطريق، والحوادث اليومية المتكررة، التي تقع على الطريق.

وأضافت خضر، أن جميعهم يتعرضون لمخاطر العبور اليومي لهذه الطرق السريعة، هم وأبناؤهم، لممارسة حياتهم اليومية، والذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم خلال الذهاب والإياب، ومن وقتٍ إلى آخر نشهد حوادث مفزعة، وخاصة خلال عودة أطفالهم من المدرسة.وشددت البرلمانية إيمان خضر، على سرعة إنشاء كوبري علوي، حيث من شأنه أن يقضي

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