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انت الان تتابع وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جولة وزير النقل بالمنيا
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم السبت، محطة سكك حديد المنيا، وذلك ضمن زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات بالمحافظة، حيث كان في استقباله في المحطة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا. وتفقد الوزير، خلال جولته بالمحطة، بوابات الدخول والخروج والأرصفة وشباك حجز التذاكر، كما استمع إلى عدد من الموظفين والمترددين على المحطة، وسيتابع العمل في محور سمالوط على النيل، وكذلك محطة أبو قرقاص وبرج الإشارات، كما سيتفقد برج إشارات ومحطة قطار الروضة.
والتقى الوزير، أمس الجمعة، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري والسكك الحديدية، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل. وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير الاهتمام الكبير بتعظيم
والتقى الوزير، أمس الجمعة، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري والسكك الحديدية، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.
وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير الاهتمام الكبير بتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن وزارة النقل تنشئ حاليا عددا من المحطات متعددة الأغراض ومحطات الحاويات التي سيتم طرحها في مناقصات عامة، ومن الممكن أن تكون مجالا للتعاون المستقبلي بين الطرفين، خاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات.
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