شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بالبحيرة بسبب خروج 3 «عربات بضائع» عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب خروج 3 عربات من قطار بضائع مخصوص البازلت عن القضبان، السبت، أمام مزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور، في توقف حركة القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة» في الاتجاهين، وأدى ذلك لنزول ركاب قطارات الركاب المتعطلة بسبب الحادث لاستقلال سيارات الأجرة من على الطريق الزراعى ومجمع مواقف السيارات بدمنهور، ما أدى إلى الزحام الشديد على السيارات بدمنهور.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، بخروج 3 عربات من قطار مخصوص بازلت القادم من الإسكندرية في طريقه للقاهرة بعد خروجه من محطة دمنهور أمام مزلقان جزيرة البط بدمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية وقيادات السكة الحديد، وتبين أن سبب الحادث وجود مخلفات على القضبان نتيجة أعمال التطوير التي تتم بمحطة سكة حديد دمنهور ومزلقان جزيرة البط بدمنهور، وتم الدفع بعدد من لوادر ومعدات السكة الحديد لرفع العربات الثلاث لتسيير حركة القطارات مرة أخرى.