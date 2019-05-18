الملك سلمان يدعو الرئيس السيسى لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامى بمكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة. ونقل السفير السعودي تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخراً محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض. Advertisements وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك وولي العهد، مؤكداً تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، ومشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

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