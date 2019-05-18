«إهمال تفتيش الصيدليات» في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

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وزيرة الصحة
شن النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزيرة الصحة بشأن عدم التفتيش على الصيدليات، حيث أعلن النائب اليوم تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات. وأشار فواد إلى انتشار "الصيدليات الورقية" وهي صيدليات مرخصة ومستوفية لكافة الشروط، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، وذلك بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.
وأضاف "فؤاد" أن هذا الأمر تفاقم مؤخرا وانتشر بشكل ضخم ومثير، منوها إلى خطورة هذه المشكلة، وما ينتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين، وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، بالإضافة إلى اتجار بعضهم في الأدوية المغشوشة والممنوعة وبعض الأدوية المدرجة على الجداول. و أكد "فؤاد" على ضرورة التحرك، وتشديد الرقابة على
وأضاف "فؤاد" أن هذا الأمر تفاقم مؤخرا وانتشر بشكل ضخم ومثير، منوها إلى خطورة هذه المشكلة، وما ينتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين، وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، بالإضافة إلى اتجار بعضهم في الأدوية المغشوشة والممنوعة وبعض الأدوية المدرجة على الجداول. و أكد "فؤاد" على ضرورة التحرك، وتشديد الرقابة على الصيدليات والتأكد من صفة القائم على الصيدلية وتحرير المحاضر، وابمخالفات اللازمة قانونا للحد تلك الظاهرة.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله.
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