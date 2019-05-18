شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي للعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، «إن وزير الإسكان استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع».

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