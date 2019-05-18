شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: غدًا بدء تسليم 384 وحدة بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 19/5/2019، وحتى يوم الخميس 20/6/2019، في تسليم 384 وحدة (16 عمارة)، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، أن الجهاز أعد برنامجا زمنيا لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 19/5/2019: 20/6/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أفادت الوزارة بأنه يجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، صورة إيصال سداد آخر قسط.