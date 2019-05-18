شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يتفقدان أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، أعمال التطوير النهائية بمحيط المنطقة الصناعية والحرة العامة بمدينة نصر التابعة لوزارة الاستثمار.

وتابع محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لرفع كفاءة منطقة امتداد شارع حسن المأمون، ورفع كافة التراكمات والمخلفات بمحيط المنطقة وأسفل الضغط العالي والمخيم الدائم، ووجه بضرورة الانتهاء من خطة التطوير لمحيط المنطقة الصناعية طبقاَ للجدول الزمنى المحدد، والتي تشمل أعمال توسعة وتطوير لطريق الوفاء والأمل ورفع كفاءة الإنارة والتشجير بطول امتداده بجانب أعمال الرصف والأرصفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين .