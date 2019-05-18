شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في المحافظات.. ولا شكاوى من الأسئلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها الستة «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، ومهني»، السبت، وأدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية التربية الدينية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، ولم تتلق غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم أي شكاوى من صعوبة الامتحانات.

في الإسكندرية، قال عادل عبدالوارث، مدير التعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية: «لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول؛ سواء من صعوبة الامتحان أو موعد فتح اللجان وتوزيع الأسئلة، مشيرًا إلى أن الأسئلة وردت في مستوى الطالب المتوسط».

وأشار «عبدالوارث»، إلى مرافقته مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في جولته لتفقد لجنة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية للبنين، بإدارة الجمرك، ولجنة الورديان الصناعية بنات، بإدارة غرب، ولجنة محمد على الزخرفية، بإدارة وسط، مشيرًا إلى انضباط اللجان، وحظر الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين والمراقبين، عبر تعليمات واضحة باللجان، مع إعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وفي البحيرة، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه لم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أو الغرف التابعة في الإدارات التعليمية، ولم ترصد الغرف أي مخالفات.

وفي القليوبية، أطمأن الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على سير الامتحانات وشدد على توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء للطلاب لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

من جانبه، أكد طه عجلان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات.

وفي الإسماعيلية، أكد الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، مضيفًا أنه تم تخصيص سيارات لنقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسي بالمديرية على لجان الامتحانات في حراسة أمنية مشددة.

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وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن المديرية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت والتنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الاسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى خاصة بالامتحانات.

وفي كفرالشيخ، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، الامتحانات وأكدت عدم ورود أي شكاوى من الامتحانات، توفير كل احتياجات المعلمين والمراقبين المقيمين بالاستراحات وتم توفير 44 استراحة للمعلمين والمعلمات من المراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال الامتحان بدلاً من 28 استراحة.

وفي شمال سيناء، قالت المهندسة، ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات.

وفي الوادي الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه لم يتم رصد حالات غياب للطلاب باللجان، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية من خلال برنامج «سكايب»، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق خطة أمنية على أعلى مستوى لتحركات سيارات الأسئلة أو الإجابات، من مراكز التوزيع إلى لجان السير والعودة للكنترول حتى انتهاء الامتحان.

وفي الأقصر، قال عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم عقد اجتماع مع رؤساء لجان كافة المدارس الفنية للتشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات لسلامة سير الامتحانات بشكل جيد ابتداءً من تأمين الكنترول تمامًا مرورًا بالتحقق من شخصية جميع العاملين والطلاب وانتهاءً بالحرص على توفير الهدوء للطلاب.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسيه بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، كما خصصت المديرية سيارات لنقل اوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسي بالمديرية إلى مقر لجان الامتحانات في حراسة مشددة، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي بني سويف، تابع المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، سير اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية، وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ بسرعة التعامل مع أية شكاوى قد ترد عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تتصل على مدار الساعة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة، حيث أكد على أنه لم ترد أية شكاوى في أول أيام الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد حسام، وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم بالمراكز لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أنه يتم رفعها لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل السريع مع أية مواقف طارئة.