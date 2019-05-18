شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 97 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب عبدالمجيد صقر، رئيس قطاع الغربية للبنك الزراعي المصري، على المتابعة الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وهناجر وشون المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه تم توريد 97 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 والذي يستمر إلى 15 يوليو القادم طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 154 لسنة 2019، وذلك من إجمالي 134 ألف طن مستهدف توريدهم، حيث تم حصاد حوالي 110 ألف فدان حتى الأن من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتي تعادل 134 ألف و936 فدان.

جدير بالذكر أنه تم توريد 32 ألف طن إلى البنك الزراعي و34 ألف طن إلى الشركة المصرية للصوامع و31 ألف طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، حيث أن الطاقة الاستيعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طن، مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمتيه بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840طن.