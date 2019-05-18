شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب، اليوم السبت، قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأظهرت بيانات الهيئة على موقعها الإلكترونى أن الهزة الأرضية سجلت فى تمام الساعة 1:51، ووقع مركزها على بعد 187 كيلومترا جنوب مدينة سندانج سارى غربى جزيرة جاوة، وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار.

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