شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب، اليوم السبت، قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية.
وأظهرت بيانات الهيئة على موقعها الإلكترونى أن الهزة الأرضية سجلت فى تمام الساعة 1:51، ووقع مركزها على بعد 187 كيلومترا جنوب مدينة سندانج سارى غربى جزيرة جاوة، وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.6 ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.