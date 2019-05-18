ضبط تشكيل عصابي لتزوير المستندات المرورية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الادارة العامة لمباحث القاهرة، شخصين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المستندات المرورية.
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمالية بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات المرورية ("رخص "قيادة، تسيير") وترويجها على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما "12" شبلونة، "4" فرخ أغلفة رخصة "قيادة- تسيير"، 27 علبة ألوان، الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهم المؤثم، 2157 رخصة "تسيير ، قيادة" خالية البيانات، 2570 غلاف رخصة "تسيير، قيادة"، 2 رخصة قيادة كاملة البيانات، 6 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الجامعات، جهاز حاسب آلي بالطابعة، 2 كارت ميموري- فلاشة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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