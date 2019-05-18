العثور على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: عثرت قوات الشرطة على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو، اليوم السبت. وانتقلت قوة من قسم شرطة العجوزة إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة مسن مجهول الهوية لا توجد به إصابات. رجحت التحريات الأولية أن المتوفي "متسول"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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