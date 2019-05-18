إخلاء سبيل 6 متهمين بالانضمام لداعش بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، إخلاء سبيل 6 متهمين بالانضمام لداعش، في الدعوى رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة