"برلماني": الدولة نجحت في الحد من شائعات تروجها الجماعات المغرضة لهدم الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في الحد من الشائعات والقضاء على ما تروجه الجماعات المغرضة، التي تستهدف الدولة المصرية وأمنها.

وأضاف دسوقي، في بيان، اليوم السبت، أن الدولة تهتم بسرعة إصدار التقارير والبيانات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للرد على الأكاذيب وتفنيدها وعرض الحقائق الكاملة أمام المواطنين، الأمر الذي ساهم في تراجع معدل إطلاق هذه الشائعات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وطنية الشعب المصري وزيادة وعيه كان عاملًا مهمًا في حرب الحكومة ضد الأكاذيب والإدعاءات التي تروجها جماعة الإخوان، وبعض الدول المعادية ضد الدولة المصرية، فكان الشعب هو مصدر القوة في مواجهة إعلامهم الكاذب.