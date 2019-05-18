طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على

تقدم محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء للمواطنين بأسعار أعلى من الطبيعي، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة خاصة بعد فشل إجراءات الحكومة في مواجهة بيع التذاكر في السوق السوداء، وتحول الظاهرة إلى شكل أكثر علانية.

وأوضح زين، في طلب الإحاطة، أن إحدى الشركات ادعت حصولها على حق البيع وتحصل على 15 جنيهًا زيادة على التذكرة وأنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتروج لهذا الادعاء.

وحذر عضو مجلس النواب، من تفشي الظاهرة بهذا الشكل وتطورها، مشيرًا إلى أنه ربما يرجع لوجود من يساعد هؤلاء من داخل الهيئة في صورة موظف أو صراف أو حتى مسئول.

وأكد أن الطوابير وتاخر المواطنين في حجز التذاكر هو ما يجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء، مطالبًا هيئة السكة الحديد بالضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات صارمة للتصدي ومواجهة هذه الظاهرة، وتعديل برنامج الحجز المركزي، بما يسمح بإدخال بيانات الراكب على التذاكرة ضمن باقي بياناتها من محطة القيام ومحطة الوصول وقيمة التذكرة ورقم القطار.