محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ضرورة تغيير استراتيجية القبول بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى وجود فارق كبير بين أعداد الخريجين ومستوياتهم وبين احتياجات سوق العمل.
وقال بركات، في طلب الإحاطة، إنه من الضروري معالجة هذا التضخم الهائل في أعداد طلاب الكليات النظرية والعلوم الاجتماعية بما يتجاوز تمامًا احتياجات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة وضع خطة لتقليل أعداد الملتحقين بتخصصات لا تتوافق مع أولويات التنمية ومتطلبات سوق العمل.
وأكد عضو لجنة التعليم، أن ترشيد القبول في التعليم الجامعي يحتاج إلى مجهودات لتغيير ثقافة المجتمع، بالإضافة إلى وجود بديل لاستيعاب الفائض من خريجي التعليم الثانوي، لافتًا إلى ضرورة عدم ربط التخرج من جامعة بالحصول على وظيفة: "حقيقة الأمر أن أصبحت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تمثل 27.9% بينما تبلغ هذه النسبة 3.8% فقط لدى الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
كانت هذه تفاصيل خبر تناسب سوق العمل.. "برلماني" يطالب باستراتيجية جديدة للقبول بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.