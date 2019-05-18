تناسب سوق العمل.. "برلماني" يطالب باستراتيجية جديدة للقبول بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ضرورة تغيير استراتيجية القبول بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى وجود فارق كبير بين أعداد الخريجين ومستوياتهم وبين احتياجات سوق العمل.

وقال بركات، في طلب الإحاطة، إنه من الضروري معالجة هذا التضخم الهائل في أعداد طلاب الكليات النظرية والعلوم الاجتماعية بما يتجاوز تمامًا احتياجات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة وضع خطة لتقليل أعداد الملتحقين بتخصصات لا تتوافق مع أولويات التنمية ومتطلبات سوق العمل.

وأكد عضو لجنة التعليم، أن ترشيد القبول في التعليم الجامعي يحتاج إلى مجهودات لتغيير ثقافة المجتمع، بالإضافة إلى وجود بديل لاستيعاب الفائض من خريجي التعليم الثانوي، لافتًا إلى ضرورة عدم ربط التخرج من جامعة بالحصول على وظيفة: "حقيقة الأمر أن أصبحت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تمثل 27.9% بينما تبلغ هذه النسبة 3.8% فقط لدى الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".