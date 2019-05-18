"التعليم": الفريق المصري في مسابقة "ISEF" العالمية يفوز بـ4 جوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

حصد الطلاب المصريين 4 جوائر عالمية، بمسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة التي عقدت بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو 2019، بمشاركة 80 دولة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، حصل الطلاب: سلمى فوزي، وعبد الرحمن حنفي، على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال "Environmental Engineering"، ونجح الطالب روماني أشرف، مدرسة بور سعيد الفنية المتقدمة، في حصد المركز الرابع عالميا في مجال "Biochemistry".

وفاز الطلاب: فارس علاء فتحي وجنة عاطف خضر من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بالإسكندرية، بجائزة خاصة من شركة United Technologies عن مشروعهم Novel membrane for wound applications، فيما فاز الطالب سعد ميخائيل من مدرسة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، عن مشروعه Education go بجائزة خاصة م شركة Oracle العالمية في علوم الكمبيوتر.

وقالت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، إنه خلال شهر مارس الماضي، عقد معرض الإسكندرية الجمهوري، وجرى تصعيد 5 مشروعات للمسابقة الدولية، فضلًا عن تصعيد 7 مشروعات أخرى من معرضي القاهرة والصعيد، والذي أقيم في المدينة التعليمية خلال شهر أبريل الماضي، وجرى قبول هذه المشروعات جميعًا من قبل اللجنة العلمية الدولية للمشاركة في المسابقة.