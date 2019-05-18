الجريدة الرسمية تنشرر قرار رئيس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة بأسوان الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ب)، الصادر في 12 مايو 2019، قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019، بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة.

وينص القرار على أن "تنشأ منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فدانًا، والواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي".

ونص القرار على أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها كما يلى: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة، فى حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م.

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وجاء فى نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطى كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربى عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.