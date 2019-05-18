متحدث "النواب" يشيد باهتمام الإعلام العالمي بالمشروعات القومية الكبرى في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

اعتبر المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، أن اهتمام الإعلام العالمي بافتتاح كوبري (تحيا مصر) بروض الفرج والمشروعات القومية الكبرى في مصر، يعد دليلا قاطعا على أن التنمية والمشروعات والإنجازات القومية الكبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلى العالمية.

وقال حسب الله - في بيان اليوم السبت- إن وسائل إعلام عالمية وصفت مشروع محور روض الفرج بأنه "كالأهرامات المعلقة" وأن مصر حطمت الأرقام القياسية بافتتاح أعرض جسر معلق على نهر النيل، دخل رسمياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب.

وأشار إلى أن الإعلام الدولي لم يكتفِ بالتطرق لبناء الكوبري الجديد، بل تطرق لإجراء تطوير شامل للمنطقة حول الكوبري، وإنشاء أماكن سياحية ومراسي للمراكب السياحية والنيلية، ومناطق جذب ترفيهي، بالإضافة لتطوير كامل لجزيرة الوراق المحاذية لها، إلى جانب كون المشروع واحداً من سلسلة مشاريع ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

وقال حسب الله إن الإعلام العالمي يتابع عن كثب كل ما يحدث من إنجازات داخل مصر، وخاصة المشاريع التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسى، ومن بينها توسعة قناة السويس، التي تم الانتهاء منها في عام 2015، فضلا عن بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة.