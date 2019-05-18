برلماني يشيد بتحذير "الأوقاف" من ترك المساجد لجماعات الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالمنشور الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وحذرت فيه بشدة من ترك المساجد والساحات خلال شهر رمضان وصلاة العيد لأي جماعة أو شخص ذي توجه غير وسطي.

وأعلن "المسعود" في بيان اليوم السبت، تأييده لما جاء في منشور وزارة الأوقاف، من أنه في حال تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو أداء أي درس ديني أو إمامة الصلاة دون تصريح كتابي معتمد من مدير المديرية التابع لها المسجد، إضافة إلى تأكيد الوزارة بأن المنبر والمصلى أمانة شخصية في عنق الإمام وجميع العاملين بالمسجد، بحيث لا يمكنون أي شخص بدلًا عنهم أو في وجودهم ولا يسمحون له بأداء أي عمل دعوي أو إمامة الناس في الصلاة بأي حال من الأحوال حتى لو كان مصرحا له بالخطابة، ما لم يكن موجها رسميًا بخطاب كتابي من مدير المديرية التابع لها المسجد، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة.