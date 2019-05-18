قومي المرأة يطالب بإتاحة الأماكن العامة والخدمات للنساء ذات الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

طالبت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، الوزارات والهيئات العامة والخاصة والجهات المعنية على مستوى الجمهورية بتنفيذ كود الإتاحة في مبانيها الجاري انشاؤها حاليا لإتاحة مبانيها وخدماتها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم السبت، بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للتوعية بالإتاحة وإمكانية الوصول (Global Accessibility Awareness Day) (GAAD) ، والذي يصادف سنويا الخميس الثالث من شهر مايو ، ويتم الاحتفال به هذا العام للعام الثامن على التوالي.

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كما طالبت اللجنة بتنفيذ كود الإتاحة عند الإحلال والتجديد الدوري للمباني القائمة ورصد موازنات لإتاحة المباني الخدمية القديمة، وذلك تفعيلا لما نص عليه كود الإتاحة المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتأكيدا على التزام مصر بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت وصدقت عليها مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أنه تم إطلاق مبادرة رائدة تحت عنوان (محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة) يتم تنفيذها الآن في عدد من المحافظات منها بني سويف والدقهلية وسوهاج، وجاري الإعداد لانطلاقها في دمياط والمنوفية وأحياء الاميرية والزيتون بالقاهرة.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تيسير الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة، مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة والإتاحة التكنولوجية وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.