أخبار مصر | عضو بـ"البيطريين": تلقيت آلاف الشكاوي من الخريجين بسبب عدم التعيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"البيطريين": تلقيت آلاف الشكاوي من الخريجين بسبب عدم التعيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس نقابة البيطريين، رئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، إنه تلقى ألاف الشكاوى والتظلمات من شباب الخريجين من الطب البيطري بسبب عدم التعيين سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص.

وتسائل قاسم، لماذا الدولة لم تفتح باب التعيينات في القطاع الحكومي على الرغم من وجود عجز في الأطباء البيطريين في الجهاز الإداري؟، مشيرا إلى أنه على الدولة الاستفادة من خبرات الأطباء البيطريين والطب البيطري بصفة عامة لأنه عمود الاقتصاد الوطني.

وطالب عضو مجلس نقابة البيطريين المسئولين إلى الاستماع لمطالب شباب الطب البيطري وفتح قنوات جديدة للاستفادة منهم في خدمة هذا البلد.