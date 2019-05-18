أخبار مصر | "الوزراء" ينشر "انفوجراف" حول اليوم العالمي للمتاحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر "انفوجراف" حول اليوم العالمي للمتاحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول اليوم العالمي للمتاحف موضحا انه تم اختيار يوم ١٨ مليون من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك بحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: «إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت -حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره».

وأشار الانفوجراف إلى أن أهمية المتخلف يكمن في صون التراث بمجمله والحفاظ عليه وتعمل المتاحف على تحقيق التنمية داخل المجتمعات التي تحافظ على أدلتها.

وأوضح الانفوجراف أن مصر تحتفل باليوم العالمي للمتاحف سنويا مشيرا ان العام الماضي تم التسليط الضوء على ما يتضمنه المتحف الاسلامي من مقتنيات اثرية.