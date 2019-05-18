أخبار مصر | جولة تفقدية لوزيري الاستثمار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة لأعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لوزيري الاستثمار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة لأعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير النهائية بمحيط المنطقة الصناعية والحرة العامة بمدينة نصر التابعة لوزارة الاستثمار.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرفع كفاءة منطقة امتداد شارع حسن المأمون، ورفع كافة التراكمات والمخلفات بمحيط المنطقة وأسفل الضغط العالي والمخيم الدائم.

ووجه "عبد العال" بضرورة الانتهاء من خطة التطوير لمحيط المنطقة الصناعية طبقاَ للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل أعمال توسعة وتطوير لطريق الوفاء والأمل ورفع كفاءة الإنارة والتشجير بطول امتداده بجانب أعمال الرصف والأرصفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية، للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.