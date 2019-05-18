أخبار مصر | رفع 210 طن قمامة وكافة إشغالات المنشات التجارية بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 210 طن قمامة وكافة إشغالات المنشات التجارية بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة، حملة مكبرة وشاملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي نهر الطريق، ورفع بعض أعمدة الإنارة وأرصفة وبلدورات تعيق حركة المرور، ورفع كافة المخلفات والسيارات المتهالكة من شارع عثمان محرم بدءًا من شارع الهرم وحتي سوق الكنيسة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة نوعت في أسلوب تنفيذها للحملات، حيث يتم تنفيذ حملات متكاملة من نظافة وإشغالات وأناره علي الشوارع لتظهر بصوره يلمسها المواطنين.

وأشار إلى أن شارع عثمان محرم يعد واحد من أكبر الشوارع التجارية بحي العمرانية حيث كان يعاني من الكثير من صور عدم الانضباط.

ولفت راشد إلى أن الحملة قامت بإزالة سوق عشوائي بالكامل، أقامه الباعة الجائلين للخضر والفاكهة بمنتصف الشارع أسفل كوبري ترسا، ضاربين بعرض الحائط بحقوق المواطن في السير بالشارع ومتسببين في تكدس مروري كبير بالمنطقة، كما تم رفع الباعة الجائلين مفترشي الطريق من أمام سوق الكنيسة وإعادتهم الي الباكيات المخصصة لهم بداخل السوق مع التنبيه عليهم بعدم تكرار خروجهم لنهر الطريق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد المحافظ أن الحملة أزالت كافة صورة التعديات للمحلات والمقاهي وعشرات الأكشاك والشوادر والفروشات المخالفة، إضافة إلي إزالة بروزات المحلات والمطاعم.

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كما قامت الحملة بإزالة موقف عشوائي للميكروباص اسفل كوبري ترسا مع اعاده تخطيط المنطقه لضمان عدم وقوف السيارات بنهر الطريق تجنبا لحدوث تكدسات مرورية.

كما تم رفع 210 طن مخلفات وقمامه من نهر الطريق والجزيرة الوسطى، إضافة الى رفع حوالى 30 سيارة متهلكة بالشارع بالكامل.

وقال راشد إن الحمله استمرت على مدار 5 ساعات وتمت بمشاركه الأجهزة الامنيه وشرطة المرافق وفرق الاشغالات والاناره والنظافه.

كما أكد المحافظ في تصريحات انه سيتم علي الفور صيانة طبقه الرصف بالشارع وإصلاح اي مشكلات بها، اضافه الي دعم الشارع بصناديق قمامه اضافيه واضافه عناصر جماليه له.

وأكد أنه تم تعيين خدمات أمنية من مرافق ومباحث ونوتجيات ثابتة على مدار اليوم لضمان عدم تكرار أى صورة من صور الإهمال مجددًا والحفاظ علي المجهودات التي تمت خلال الحملة وأعاده الانضباط الي الشارع بشكل ملحوظ لمسه المواطنين كما وجه بمراجعه كافة أعمدة الإنارة لرفع مستوى الإنارة بالشارع.

ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الحملة علي مجهوداتهم في إعادة الانضباط بشارع عثمان محرم، حيث شهدت الحملات مشاركه حكمدار الجيزة نائب مدير الامن ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حي العمرانية ورئيس هيئة النظافة. وكافة الإدارات الميدانية.