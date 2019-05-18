أخبار مصر | تداول 465 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 465 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (22) سفينة وتم تداول (465) شاحنة بضائع و(175) سيارة حيث شملت حركة الواردات (185) شاحنة و(159) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (280) شاحنة بضائع و(16) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس بينما غادر الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا ومغارة ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،بريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينة سينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض .