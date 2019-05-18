مصر | "شهادات تمريض مزورة".. القبض على صاحب أكاديمية بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهادات تمريض مزورة".. القبض على صاحب أكاديمية بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأموال العامة، في ضبط صاحب أكاديمية بتهمة النصب على المواطنين بطنطا.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (صاحب أكاديمية للدراسات المختصة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 57،000) سبعة وخمسون ألف جنيه، مقابل حصولهم على دورات تمريض بالأكاديمية المشار إليه، وإعطائهم شهادات تُفيد حصولهم على تلك الدورات، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وغلق مقر الأكاديمية وهروبه.

وبالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أيه تراخيص، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.