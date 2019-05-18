مصر | "تجارة الإكسسوارات".. القبض على محاسب لجمعه 390 ألف جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تجارة الإكسسوارات".. القبض على محاسب لجمعه 390 ألف جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأموال العامة، في القبض على محاسب لجمعه 390 ألف جنيه من المواطنين.

وتمكن فرع الإدارة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس تجارة" مواليد 1982- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج )، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها (390،000) ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة إكسسوارات المحمول وكروت الشحن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.