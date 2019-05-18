مصر | كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب أسنان.. و"السرقة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب أسنان.. و"السرقة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته.

وتبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بإكتشافه مقتل والده 70 سنة، "طبيب أسنان" داخل شقته بناحية كفر تصفا بدائرة المركز، وبه جروح رضية بالرأس ووجود قطع بسلك نافذة الغرفة المخصصة كعيادة بذات الشقة.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، 35 سنة، مُقيمبذات الناحية، محكوم عليه بالحبس فى قضية "تبديد ").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه قام بالدلوف لمسكنه عبر نافذة غرفة العيادة إلا أن المجنى عليه شعر بتواجده فحاول الإمساك به، فتعدى عليه بالضرب على رأسه بجاكوش محدثًا إصابته، وقام بلف السلك حول رقبته فأودى بحياته، وإستولى على (6200 جنيه - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد - حافظة جلدية بداخلها كارنيهات وبعض كروت الفيزا - لاب توب)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.