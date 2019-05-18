مصر | "فتاة" تشعل معركة بــ"المطاوي" بين عائلتين في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتاة" تشعل معركة بــ"المطاوي" بين عائلتين في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة ،على مشاجرة نشبت بين عائلتين بعد تعدي أحد الأشخاص على فتاة بالضرب بمنطقة الخليفة.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب والعصى والشوم، بين عائلتين بمنطقة الشافعي ووجود مصابين، وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.