مصر | إحباط ترويج 22 طن أرز مجهول المصدر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 22 طن أرز مجهول المصدر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، ترويج 22 طن أرز مجهول المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب.. بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وقيامه بتعبئة أرز مستورد منخفض الجودة ومجهول المصدر داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية، وطرحه للبيع بإعتباره أرز بلدى، كما يقوم بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها إسم تجارى وهمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول كما تم ضبط كمية قدره (22،250 طن) من المواد الغذائية عبارة عن (أرز مستورد- دقيق).. وجميعها غير مطابق للمواصفات.

تم إتخاذ الإجراءا