مصر | "بتعملي سحر".. عاطل يمزق جسد زوجة أبيه بـ"سكين" في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بتعملي سحر".. عاطل يمزق جسد زوجة أبيه بـ"سكين" في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات العثور على جثة ربة منزل في الإسماعيلية.

وتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لسيدة (مواليد 1974، ربة منزل) بمسكنها بناحية عزبة آدم بدائرة المركز، وبها إصابات (جروح بأماكن متفرقة وطعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها).

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل زوج المجني عليها- مواليد 1979- مقيم دائرة المركز".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما واعتقادًا منه بقيام المجني عليها بأعمال سحر وشعوذة له، وفي سبيل ذلك قام بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وعقب ذلك تخلص منه بإلقائه بإحدى الترع المجاورة لمحل سكنه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.