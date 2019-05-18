مصر | "الجيل بيوقع الشعر".. إحباط ترويج 100 طن مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيل بيوقع الشعر".. إحباط ترويج 100 طن مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، محاولة ترويج 100 طن مستحضرات تجميل فاسدة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام مسئولين عن مصنع لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى بتصنيع مستحضرات عناية بالشعر "جيل" غير مطابق للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضعه داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية خاصة بإحدى شركات صناعة مستحضرات التجميل المملوكة للغير وطرحها للبيع بالأسواق على أنها منتج أصلى عالى الجودة، غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط (1788 عبوة منتج نهائى معد للبيع ومدون عليه البيانات التجارية الوهمية - 7 برميل خامات تصنيع بإجمالى 1050 طن مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات التى تدل على مشروعية حيازتها أو صلاحيتها للإستعمال- 2 ماكينة تعبئة – 5 بكرة أكياس مستلزمات تعبئة - 1000 كرتونة فارغة مستلزمات تعبئة مدون عليها البيانات التجارية الوهمية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.