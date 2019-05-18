مصر | بعد انقلاب سيارة نقل.. كثافات مرورية بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقلاب سيارة نقل.. كثافات مرورية بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بشاىع الهرم، إثر انقلاب سيارة نقل، وجار سحب الكثافات المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بضائع فارغة، بشارع الهرم، في الإتجاه القادم من شارع الهرم للمنطقة الأثرية بالهرم.

وعلى الفور تم الدفع برجال المرور وصحبتهم اوناش الإستغاثة، وجار رفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

