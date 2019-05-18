مصر | "4 طعنات".. النيابة تحقق مع مسجل خطر قتل حارسا أسفل كوبري الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 طعنات".. النيابة تحقق مع مسجل خطر قتل حارسا أسفل كوبري الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد حراسة ويدعى "كمال.ج.ال" معين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبري الدقي، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي قسم شرطة الدقي بلاغا من النجدة يفيد العثور على شخص غارقا في دمائه داخل غرفة أسفل كوبري الدقي، وعلى الفور انتقل ضباط لمكان الحادث.

وأضافت التحقيقات، أنه بالفحص تبين أن الجثة "كمال.ج.ال"، يبلغ من العمر 58 عاما، يعمل فرد حراسة على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار 3 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.