مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 103 قضايا مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 103 قضايا مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (103) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 18 بيع بازيد من السعر الرسمي، 25 عدم الإعلان عن الأسعار، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 15 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.