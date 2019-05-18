مصر | شرطة المرافق ترفع 984 حالة إشغالات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 984 حالة إشغالات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 582 كرسي – 62 ترابيزة – 13 ثلاجة – 28 شمسية – 4 غرزة شاى– 300 اشغال طريق –125 سيخ حديد –4 أسطوانة غاز – 2 تروللى - 2 اعلان بدون ترخيص – 3 عربة متنوعة – 50 استاند - 25 اوتاد حديد – 30 ميزان متنوع – 3 حامل حديد 14 – مقص حديد + شباك – كوريك عجل - فاترينة – 12 ترولي – 4 مدرج لبيع الفاكهة – 225 عرق خشب – 5 مقص سقالة -8 تابلوة – 2 تانك مياة –2 قرار غلق وتشميع – 10 فض اختام – 8 كرتونة سيراميك – 2 شباك سقالة، وبلغ إجمالي المخالفات ( 984 ) مخالفة اشغالات طريق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.