مصر | شرطة المرافق ترفع 984 حالة إشغالات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 984 حالة إشغالات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 582 كرسي – 62 ترابيزة – 13 ثلاجة – 28 شمسية – 4 غرزة شاى– 300 اشغال طريق –125 سيخ حديد –4 أسطوانة غاز – 2 تروللى - 2 اعلان بدون ترخيص – 3 عربة متنوعة – 50 استاند - 25 اوتاد حديد – 30 ميزان متنوع – 3 حامل حديد 14 – مقص حديد + شباك – كوريك عجل - فاترينة – 12 ترولي – 4 مدرج لبيع الفاكهة – 225 عرق خشب – 5 مقص سقالة -8 تابلوة – 2 تانك مياة –2 قرار غلق وتشميع – 10 فض اختام – 8 كرتونة سيراميك – 2 شباك سقالة، وبلغ إجمالي المخالفات ( 984 ) مخالفة اشغالات طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

