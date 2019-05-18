مصر | تحرير 2854 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (1026) مخالفة انتظار خاطئ، (344) متنوع، ( 15 ) سائقين تحت تأثير المخدرات، (9 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14) الصلاحية الفنية للسيارة، (1247) نـمــوذج 125، ( 36 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 129 ) التصالح الفوري، ( 5 ) حملة السرفيس، ( 12) ملصقات ومتعلقات، ( 50) تجاوز السرعة المقررة، وبلغ إجمالي المضبوطات 2854 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.