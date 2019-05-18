مصر | إحالة أوراق سائق إلى المفتي بمنشأة ناصر: قتل زوجته وذبح ابنته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق سائق إلى المفتي بمنشأة ناصر: قتل زوجته وذبح ابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في جريمة قتله زوجته ونحر ابنته الطفله بسبب قيام زوجته بترويج شائعات على زوجة شقيقه.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام قيام المتهم "حسن .ع"، "سائق " بقتل المجني عليها زوجته "أميرة .ر" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهما استل سكينا وأحكم قبضته عليها بقوة وطرحها أرضا وسدد لها عدة طعنات في مناطق الحياة بجسدها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بنحر ابنته الطفلة "رقية .ح" عمدا مع سبق الإصرار حال محاولتها النجاة منه عقب مقتل والدتها مستخدما نفس السلاح " سكين " خشية افتضاح أمره.

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وكشفت شهادة حاتم السيد عميد شرطة ومفتش مباحث ورئيس قطاع الغرب أن تحرياته حول الواقعة توصلت إلى وجود خلافات بين المجني عليها الأولى وزوجة شقيق المتهم بسبب ادعاء الأولى بأن الثانية تمارس الرذيلة مع أحد الأشخاص فحضر المتهم إلى زوجته بمسكن الزوجية ودار بينهما مشاحنة تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينًا وسدد للمجني عليها ضربة بعنقها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

وأضاف أثناء ذلك حضرت نجلته الطفلة المجني عليها الثانية فنشأت في ذهنه فكرة إزهاق روحها خشية افتضاح أمره فقام بنحرها ثم قام بغسل أداة الجريمة وأخفى ملابسه التي كان يرتديها وغادر مسرح الجريمة ثم حضر بعد ساعة وتظاهر بأن مجهول قام بقتل زوجته ونجلته.

وأشار إلى أنه بناء على قرار النيابة العامة تمكن من ضبطه وبمواجهته أقر له بارتكابه للواقعة وأرشد عن أداة الجريمة.