مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 42 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 42 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط ثلاجة – 20 كرسي –3 استاند – 3 أسطوانة غاز – 2 عربة يد – 10 ترابيزة - 5 شمسية- 2 ميزان عادي –6 قلب شيشة –تروسيكل، وبلغ إجمالي المضبوطات 42 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بعد 5 أيام تحري ومناقشات.. كواليس قتل "ضحية لقمة العيش" أسفل كوبري الدقي



استمر ضباط فريق البحث المكلف بكشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي، طوال الـ 5 أيام الماضية على التحري والعمل، وفحص كاميرات المراقبة، ومناقشة الأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة، لمعرفة المتهم بقتل " ضحية لقمة العيش" والقبض عليه، لمعرفة دوافعه لارتكاب جريمته.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن كواليس قتل "كمال جاد الحق" عامل حراسة معدات إحدى شركات المقاولات القائمة على صيانة كوبرى الدقي، وتبين أن "علاء.ه" في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، ومسجل سرقات، كان يتردد على مكان الجريمة " أسفل كوبري الدقي" لجمع الخردة والقمامة، وبيعها.

وأوضحت أن المتهم ذهب لمكان نوم المجني عليه، لسرقة الخردة، ولدي إستشعار " جاد الحق" به، حاول الإستغاثة بالأهالي، ما دفع المتهم إلى قتله بـ 4 طعنات بسلاح أبيض، بمنطقة الرقبة، وسرق مبلغ 600 جنيه كانوا بحوزته وفر هاربا.

Advertisements

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي، وتبين أن عامل لجمع الخردة والقمامة وراء قتله لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الخامس من عمره، ومصاب بـ 4 طعنات بمنطقة الرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الغرفة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان ارتكاب الجريمة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن عامل لجمع الخردة والقمامة، مسجل سرقات، ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وراء إرتكاب الجريمة لسرقته، وتم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، للنيابة العامة لتولي التحقيقات.