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معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

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الطقس

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 18 35 شبين الكوم 18 34 طنطا 17 33 دمنهور 18 30 الإسكندرية 18 26 بلطيم 18 27 مطروح 17 25 السلوم 14 25 سيوة 19 37 بورسعيد 18 27 دمياط 18 26 الزقازيق 18 35 الإسماعيلية 16 35 السويس 19 34 العريش 15 30 رفح 15 30 رأس سدر 20 32 نخل 14 33  نويبع

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الإسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30

رأس سدر 20 32

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نخل 14 33 

نويبع 18 34 

طابا 18 31

كاترين 14 30

الطور 21 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33

الفيوم 19 35

بني سويف 18 35

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 2037

الأقصر 21 39

أسوان 21 40

أبو سمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35 

أبو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

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