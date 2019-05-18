انت الان تتابع معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 18 35 شبين الكوم 18 34 طنطا 17 33 دمنهور 18 30 الإسكندرية 18 26 بلطيم 18 27 مطروح 17 25 السلوم 14 25 سيوة 19 37 بورسعيد 18 27 دمياط 18 26 الزقازيق 18 35 الإسماعيلية 16 35 السويس 19 34 العريش 15 30 رفح 15 30 رأس سدر 20 32 نخل 14 33 نويبع درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 18 35 شبين الكوم 18 34 طنطا 17 33 دمنهور 18 30 الإسكندرية 18 26 بلطيم 18 27 مطروح 17 25 السلوم 14 25 سيوة 19 37 بورسعيد 18 27 دمياط 18 26 الزقازيق 18 35 الإسماعيلية 16 35 السويس 19 34 العريش 15 30 رفح 15 30 رأس سدر 20 32 Advertisements نخل 14 33 نويبع 18 34 طابا 18 31 كاترين 14 30 الطور 21 34 شرم الشيخ 27 36 الغردقة 26 36 مرسى علم 26 33 الفيوم 19 35 بني سويف 18 35 المنيا 18 36 أسيوط 20 36 سوهاج 20 36 قنا 2037 الأقصر 21 39 أسوان 21 40 أبو سمبل 25 39 الوادى الجديد 25 37 شلاتين 27 35 أبو رماد 26 34 حلايب 27 33 رأس حدربة 27 32

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