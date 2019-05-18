انت الان تتابع معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 18 35 شبين الكوم 18 34 طنطا 17 33 دمنهور 18 30 الإسكندرية 18 26 بلطيم 18 27 مطروح 17 25 السلوم 14 25 سيوة 19 37 بورسعيد 18 27 دمياط 18 26 الزقازيق 18 35 الإسماعيلية 16 35 السويس 19 34 العريش 15 30 رفح 15 30 رأس سدر 20 32 نخل 14 33 نويبع
الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 18 34
طنطا 17 33
دمنهور 18 30
الإسكندرية 18 26
بلطيم 18 27
مطروح 17 25
السلوم 14 25
سيوة 19 37
بورسعيد 18 27
دمياط 18 26
الزقازيق 18 35
الإسماعيلية 16 35
السويس 19 34
العريش 15 30
رفح 15 30
رأس سدر 20 32
نخل 14 33
نويبع 18 34
طابا 18 31
كاترين 14 30
الطور 21 34
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 26 33
الفيوم 19 35
بني سويف 18 35
المنيا 18 36
أسيوط 20 36
سوهاج 20 36
قنا 2037
الأقصر 21 39
أسوان 21 40
أبو سمبل 25 39
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 35
أبو رماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32
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