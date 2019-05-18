شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور المنيا وأسيوط لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، رافقه خلال الجولة كلا من رئيس هيئتي السكك الحديدية والطرق والكباري والنقل البري وبحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

بدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس حيث تابع الوزير انتظام جداول التشغيل واستمرار التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة والاطمئنان على نظافة الأرصفة، والتقى بعدد من الركاب الذين أشاروا إلى التحسن في مستوى الخدمة المقدمة.

ثم قام الوزير باستقلال القطار رقم ٩٨٠ من القاهرة إلى المنيا، حيث تفقد عربات القطار واطمئن على مستوى الخدمة.

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بزيادة شبابيك التذاكر وزيادة اللوحات الارشادية بالمحطة تسهيلا على الركاب وسرعة تطوير الاكشاك الموجودة بالمحطة وفقا لنظام الاكشاك الجديد الذي وجه الوزير بتعميمه في كافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى سرعة إجراء الصيانة اللازمة فيما يختص ببعض حوائط المحطة.

ثم توجه لمتابعة كهربة اشارات قطاعي أبوقرقاص والروضة ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط )، والذي تنفذه شركة الستوم بطول 250 كم وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

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وتفقد برج أبوقرقاص الذي تم إدخاله مع برج مغاغة الخدمة، كما تابع تنفيذ برج الروضة الذي سيدخل الخدمة اوائل شهر يوليو القادم. ووجه الوزير بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي يشمل عدد 15 برج اشارات رئيسي EIS وعدد 24 برج اشارات فرعي SER وعدد 86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا، مشيرا إلى أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة.

كما تفقد الوزير خلال الجولة محوري سمالوط بمحافظة المنيا وديروط بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كيلو متر وعرض 21 متر بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية «الكباري والأنفاق»، بالإضافة إلى أعمال الطرق وشدد على تكثيف العمل للانتهاء منه قبل 30/6/2020.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرًا، مضيفا أنه يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوي على النيل والتي تمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كيلومتر، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه حيث تتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منهم كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط- سوهاج) الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية.

وأوضح وزير النقل أنه من المخطط الانتهاء من المشروع قبل 30/6/2020، مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص العمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد

جولة وزير النقل في الصعيد