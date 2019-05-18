شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «رمضان بيقولك.. لا للمخدرات».. حملة شبابية داخل النوادي والهيئات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم شباب وحدة متطوعي الشرقية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملة داخل النوادى والهيئات النقابية بمحافظة الشرقية تحت شعار رمضان فرصة وذلك في إطار تعاون صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مع الهيئات النقابية بالشرقية.
بدأت المبادرة داخل نقابة المعلمين بالزقازيق على مدار اليومين الماضيين على أن تستمر الحملة لأخر شهر مايو الجاري في عدة نقابات وتختتم جولاتها في نادى الشرقية الرياضي.
وكشف الدكتور وليد عبدالظاهر مشرف محافظة الشرقية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن خطة مكثفة كانت مجهزة لشهر رمضان المبارك بخلاف التعاون مع النوادى والهيئات النقابية وأيضا التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة يتضمنها عدة لقاءات شبابية توعوية تحت شعار «رمضان بيقولك..لا للمخدرات» داخل مراكز الشباب المختلفة بعدة مراكز إدارية بالمحافظة.
وتوجه عبدالظاهر بالشكر لكل شاب تقدم للعمل ضمن وحدة متطوعى الشرقية على جهودهم وتفانيهم في العمل التطوعي كونهم هم أساس فكرة عمل الصندوق وإيمانهم بدورهم لخلق ثقافة مضادة لتعاطي المواد المخدرة والإدمان.
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