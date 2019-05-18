شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 154 ألف طن قمح للشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 154 ألف طن للشون من المساحات التي تم حصادها التي تبلغ 260 ألف فدان من الأراضى المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح.

وشدد «المحافظ» على مدير مديرية التموين بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين مؤكدًا ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.