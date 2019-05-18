شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطالب مواطنيها المتواجدين فى إيران والعراق بالمغادرة فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الخارجية البحرينية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة وتطالب الموجودين هناك بالمغادرة فورا.

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