انت الان تتابع دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رمضان

بحسب ما يراه رجال الدين والعلماء، فإنه يستحب الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة والطاعات، خلال أيام الشهر الكريم، فرمضان أفضل شهور العام، إذ نزل فيه القرآن الكريم، وخصه المولى عز وجل، بليلة هي خير من ألف شهر، كما أن له العديد من النفحات الربانية والإلهية، ففى اليوم الثالث عشر، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

وكذلك يستحب أن يجدد نية الصيام بهذا الدعاء سواء عند دخول رمضان، أو لمن يحرص على تجديد النية من كل ليلة من ليالى رمضان: "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا". ومن الأدعية المستحبة فى رمضان: اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ

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